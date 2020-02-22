Шальке - Лейпциг смотреть онлайн 22.02.2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 23-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шальке - Лейпциг
Начало 22 февраля 2020г в 20:30 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шальке - Лейпциг
Начало 22 февраля 2020г в 20:30 мск
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