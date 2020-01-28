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Понедельник 27 января

23:00  cleag Борнмут - Арсенал
Вторник 28 января

21:00  cleag Реал Сосьедад - Осасуна
22:45  cleag Милан - Торино 22:45  cleag Астон Вилла - Лестер 22:55  cleag Монако - Сент-Этьен 23:00  cleag Тенерифе - Атлетик
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Реал Сосьедад - Осасуна смотреть онлайн 28.01.2020

 
 
Футбол | Испания Кубок Короля 2019/20 | 1/8 финала
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Реал Сосьедад - Осасуна
Начало 28 января 2020г в 21:00 мск 
Реал Мадрид Осасуна

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