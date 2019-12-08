Сампдория - Парма смотреть онлайн 08.12.2019
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 15-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Сампдория - Парма
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Сампдория - Парма
Начало 8 декабря 2019г в 20:00 мск
Похожие новости:
Кальяри – Сампдория смотреть онлайн 02.12.2019
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 14-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 14-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Парма - Милан смотреть онлайн 01.12.2019
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 14-й тур
Смотреть онлайн прямую...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 14-й тур
Смотреть онлайн прямую...
Сампдория - Парма обзор матча (31.05.2015)
31 мая 2015 | Чемпионат Украины 2014/2015 ...
31 мая 2015 | Чемпионат Украины 2014/2015 ...
Сампдория - Парма смотреть онлайн прямая видео трансляция
Футбол | Итальянская Серия А 2014/15 | 38-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
Футбол | Итальянская Серия А 2014/15 | 38-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2010-11 / 11-й тур / Парма - Сампдория
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: «Парма» - «Сампдория» (Генуя) Продолжительность: 01:40:25 Комментарий: Профессиональный...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: «Парма» - «Сампдория» (Генуя) Продолжительность: 01:40:25 Комментарий: Профессиональный...