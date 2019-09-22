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Воскресенье 22 сентября

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13:00  cleag Хетафе - Мальорка 16:00  cleag Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 18:30  cleag Челси - Ливерпуль 19:30  cleag Колос - Александрия
13:30  cleag Сассуоло - СПАЛ 16:00  cleag Болонья - Рома 18:30  cleag Арсенал - Астон Вилла 21:45  cleag Лацио - Парма
14:00  cleag Десна - Шахтер 16:30  cleag Боруссия М - Фортуна 19:00  cleag Айнтрахт - Боруссия Д 22:00  cleag Севилья - Реал Мадрид
14:00  cleag Динамо - Сочи 16:30  cleag Арсенал - Урал 19:00  cleag ЦСКА - Краснодар 22:00  cleag Лион - ПСЖ
15:00  cleag Эспаньол - Реал Сосьедад 17:00  cleag Валенсия - Леганес 19:00  cleag Аталанта - Фиорентина
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Арсенал - Астон Вилла смотреть онлайн 22.09.2019

 
 
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 6-тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Арсенал - Астон Вилла
Начало 22 сентября 2019г в 18:30 мск 
АрсеналАстон Вилла

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