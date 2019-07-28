Динамо Киев - Шахтер смотреть онлайн 28.07.2019
Футбол | Суперкубок Украины 2019
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Динамо Киев - Шахтер
Начало 28 июля 2019г в 21:00 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Динамо Киев - Шахтер
Начало 28 июля 2019г в 21:00 мск
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