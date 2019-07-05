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Пятница 05 июля

18:00  cleag Шахтер - Копенгаген 19:00  cleag Динамо Киев - Ваккер
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Динамо Киев - Ваккер смотреть онлайн 05.07.2019

 
 
Футбол | Товарищеский матч 2019 
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Динамо Киев - Ваккер 
Начал 5 июля 2019г в 19:00 мск 
Динамо Киев Ваккер Инсбрук

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