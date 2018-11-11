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Суббота 10 ноября

14:00  cleag Урал - Оренбург 17:00  cleag Торино - Парма 18:15  cleag Хетафе - Валенсия 20:30  cleag Кристал Пэлас - Тоттенхэм
15:00  cleag Львов - Олимпик 17:30  cleag Вердер - Боруссия М 19:00  cleag Ростов - Динамо 22:30  cleag Дженоа - Наполи
15:00  cleag Вальядолид - Эйбар 18:00  cleag Десна - Черноморец 20:30  cleag Атлетико - Атлетик 22:45  cleag Жирона - Леганес
15:30  cleag Кардифф - Брайтон 18:00  cleag Заря - Карпаты 20:30  cleag Боруссия Д - Бавария
16:30  cleag Крылья Советов - Ахмат 18:00  cleag Лестер - Бернли 20:30  cleag Арсенал - Александрия
Воскресенье 11 ноября

14:00  cleag Уфа - Спартак 17:00  cleag Рома - Сампдория 19:30  cleag Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 20:30  cleag Севилья - Эспаньол
14:30  cleag Аталанта - Интер 17:15  cleag Челси - Эвертон 19:30  cleag Арсенал - Вулверхэмптон 22:30  cleag Милан - Ювентус
15:00  cleag Ливерпуль - Фулхэм 18:00  cleag Динамо Киев - Мариуполь 20:00  cleag Сассуоло - Лацио 22:45  cleag Сельта - Реал Мадрид
16:00  cleag Краснодар - Енисей 18:15  cleag Барселона - Бетис 20:30  cleag Райо Вальекано - Вильярреал 23:00  cleag Монако - ПСЖ
16:30  cleag Рубин - Локомотив 19:00  cleag ЦСКА - Зенит 20:30  cleag Ворскла - Шахтер
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Монако - ПСЖ смотреть онлайн 11.11.2018

 
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Футбол | Французская Лига 1 2018/19 | 13-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Монако - ПСЖ
Начало 11 ноября 2018г в 23:00 мск 
МонакоПСЖ

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