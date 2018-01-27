Кьево – Ювентус смотреть онлайн 27.01.2018
Футбол | Итальянская Серия А 2017/18 | 22-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Кьево – Ювентус
Начало 27 января 2018г в 22:45 мск
Начало 27 января 2018г в 22:45 мск
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|22:30 Айнтрахт – Боруссия М
|22:45 Дижон – Ренн
|22:55 Йовил Таун – Манчестер Юнайтед
|23:00 Атлетик – Эибар
|Суббота 27 января
|15:00 Леганес – Эспаньол
|18:00 Мидлсбро – Брайтон
|20:30 Вердер – Герта
|22:45 Вильярреал – Реал Сосьедад
|15:30 Питерборо – Лестер
|18:15 Валенсия – Реал Мадрид
|20:30 Малага – Жирона
|22:45 Кьево – Ювентус
|17:30 Боруссия Д – Фрайбург
|19:00 ПСЖ – Монпелье
|20:30 Ньюпорт – Тоттенхэм
|17:30 Бавария – Хоффенхайм
|20:00 Сассуоло – Аталанта
|22:45 Ливерпуль – Вест Бромвич