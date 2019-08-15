Заря - ЦСКА София обзор матча (15.08.2019)
Дата публикации: Вчера, 22:14
Похожие новости:
ЦСКА София - Заря обзор матча (08.08.2019)
ЦСКА София - Заря 8 августа 2019 | Футбол | Лига Европы 2019/20 | Квалификация...
ЦСКА София - Заря 8 августа 2019 | Футбол | Лига Европы 2019/20 | Квалификация...
Бетис - Хетафе обзор матча (03.03.2019)
Бетис - Хетафе 3 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 26-й тур...
Бетис - Хетафе 3 марта 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 26-й тур...
Реал Мадрид - ЦСКА обзор матча (12.12.2018)
Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря 2018 | Футбол | Лига Чемпионов 2018/19. Групповой этап | 6-тур...
Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря 2018 | Футбол | Лига Чемпионов 2018/19. Групповой этап | 6-тур...
ЦСКА – Рома обзор матча (07.11.2018)
ЦСКА – Рома 7 ноября 2018 | Футбол | Лига Чемпионов 2018/19. Групповой этап | 4-тур...
ЦСКА – Рома 7 ноября 2018 | Футбол | Лига Чемпионов 2018/19. Групповой этап | 4-тур...
Кардифф - Ньюкасл обзор матча (18.08.2018)
Кардифф - Ньюкасл 18 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Англии 2018/19 | Премьер Лига | 2-й тур...
Кардифф - Ньюкасл 18 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Англии 2018/19 | Премьер Лига | 2-й тур...