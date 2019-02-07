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Четверг 07 февраля

22:20  cleag Биатлон 22:30  cleag Лацио – Эмполи 23:00  cleag Бетис – Валенсия 00:45  cleag Биатлон
Пятница 08 февраля

22:30  cleag Кьево – Рома 22:45  cleag Астон Вилла – Шеффилд 22:45  cleag Дижон – Марсель 23:00  cleag Вальядолид – Вильярреал
22:30  cleag Майнц – Байер
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Бетис – Валенсия обзор матча (07.02.2019)

Дата публикации: Сегодня, 01:02

Бетис – Валенсия

# Качество Ссылки
720 Обзор
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