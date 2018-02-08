Валенсия – Барселона (08.02.2018) | Кубок Испании 2017/18 | 1/2 финала | Ответный матч
Дата публикации: Сегодня, 01:50 | Категория: news, Испания.La Liga, Primera
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