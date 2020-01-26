«Ювентус» согласовал контракт с Кюрзава
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
«Старая синьора» близка к подписанию француза.
По данным «Telefoot», левый защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Кюрзава, соглашение которого с клубом истекает 30 июня, договорился о сотрудничестве с «Ювентусом». Личный контракт 27-летнего футболиста уже согласован, не ясно лишь когда он пополнит состав туринского клуба, в январе или по окончании текущего сезона.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что клубы могут устроить обмен защитниками — де Шильо на Кюрзава.
В 2015 году «ПСЖ» выкупил Левена у «Монако». Сумма компенсации составила 25 миллионов евро. На данный момент его рыночная стоимость равна € 15 млн.
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