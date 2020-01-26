«Монако» намерен приобрести Акунью, которым интересовался «Зенит»

Крайний защитник «Спортинга» Маркос Акунья, на которого в 2019 году претендовал питерский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Франции.



Так, согласно сведениям издания «A Bola», 28-летний футболист входит в сферу интересов главного тренера «Монако» Роберта Морено, который настаивает на покупке аргентинца в зимнее трансферное окно.



Напомним, минувшим летом португальский клуб просил у «Зенита» за Акунью 20 000 000 евро, но в итоге сделка не состоялась.



Соглашение Маркоса с «зелёно-белыми» рассчитано до середины 2023 года. До переезда в Португалию он выступал в Аргентине за «Расинг».