«Монако» намерен приобрести Акунью, которым интересовался «Зенит»
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
Крайний защитник «Спортинга» Маркос Акунья, на которого в 2019 году претендовал питерский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Так, согласно сведениям издания «A Bola», 28-летний футболист входит в сферу интересов главного тренера «Монако» Роберта Морено, который настаивает на покупке аргентинца в зимнее трансферное окно.
Напомним, минувшим летом португальский клуб просил у «Зенита» за Акунью 20 000 000 евро, но в итоге сделка не состоялась.
Соглашение Маркоса с «зелёно-белыми» рассчитано до середины 2023 года. До переезда в Португалию он выступал в Аргентине за «Расинг».
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