«Милан» арендовал Кьера у «Севильи» с правом выкупа
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Центрбек «Севильи» Симон Кьер в первой половине сезона выступавший в «Аталанте» на правах арендного соглашения, не покинет чемпионат Италии.
Пресс-служба «нервионцев» объявила о том, что вторую половину сезона 30-летний датчанин также проведет в Серии А, однако на этот раз он будет защищать цвета «Милана».
После завершения текущего розыгрыша чемпионата Италии «россонери» cмогут активировать предусмотренную в договоре опцию выкупа Симона за фиксированную стоимость.
До перехода в «Севилью» Кьер был игроком «Мидтьюлланна», «Палермо», «Вольфсбурга», «Лилля» и «Фенербахче».
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