«Милан» арендовал Кьера у «Севильи» с правом выкупа

Центрбек «Севильи» Симон Кьер в первой половине сезона выступавший в «Аталанте» на правах арендного соглашения, не покинет чемпионат Италии.



Пресс-служба «нервионцев» объявила о том, что вторую половину сезона 30-летний датчанин также проведет в Серии А, однако на этот раз он будет защищать цвета «Милана».



После завершения текущего розыгрыша чемпионата Италии «россонери» cмогут активировать предусмотренную в договоре опцию выкупа Симона за фиксированную стоимость.



До перехода в «Севилью» Кьер был игроком «Мидтьюлланна», «Палермо», «Вольфсбурга», «Лилля» и «Фенербахче».