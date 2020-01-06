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«Рубин» ведет переговоры с экс-форвардом «Манчестер Сити»

Дата публикации: Вчера, 23:32 | Категория: Новости футбола

«Рубин» ведет переговоры с экс-форвардом «Манчестер Сити»

Уилфрид Бони в своё время защищавший цвета «Манчестер Сити» может стать игроком казанского «Рубина».

Об этом сам 31-летний ивуариец поведал в интервью спортивному изданию «The Athletic».

«У меня на руках имеется предложение от «Рубина». Я практически ничего не знаю о России. Слышал, что большую часть года там достаточно холодно. Помню, что когда я был игроком пражской «Спарты», мы встречались с ЦСКА. Кажется это была Лига Европы. Тогда в составе этого российского клуба выступал мой лучший друг Сейду Думбия.

Также меня хотят видеть в чемпионате Турции. В ближайшее время обсужу этот вопрос с агентом и своей семьей, думаю вместе мы сможем принять правильное решение».

Напомним, с лета 2019 года Бони пребывает в статусе свободного агента. Сейчас он тренируется с валлийским «Ньюпортом» — клуб четвертого английского дивизиона.

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