«Рубин» ведет переговоры с экс-форвардом «Манчестер Сити»
Уилфрид Бони в своё время защищавший цвета «Манчестер Сити» может стать игроком казанского «Рубина».
Об этом сам 31-летний ивуариец поведал в интервью спортивному изданию «The Athletic».
«У меня на руках имеется предложение от «Рубина». Я практически ничего не знаю о России. Слышал, что большую часть года там достаточно холодно. Помню, что когда я был игроком пражской «Спарты», мы встречались с ЦСКА. Кажется это была Лига Европы. Тогда в составе этого российского клуба выступал мой лучший друг Сейду Думбия.
Также меня хотят видеть в чемпионате Турции. В ближайшее время обсужу этот вопрос с агентом и своей семьей, думаю вместе мы сможем принять правильное решение».
Напомним, с лета 2019 года Бони пребывает в статусе свободного агента. Сейчас он тренируется с валлийским «Ньюпортом» — клуб четвертого английского дивизиона.
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