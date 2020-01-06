«Боруссия» Д присоединилась к списку претендентов на Ааронса

Крайний защитник «Норвич Сити» Макс Ааронс пользуется спросом на трансферном рынке.



Ранее СМИ сообщали, что среди претендентов на 20-летнего англичанина значатся «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «РБ Лейпциг».



По последним данным, которыми располагает «Sky Sports», этот список пополнился еще одним большим клубом — «Боруссией» из Дортмунда. В то время, как большинство из названных клубов предпочло бы совершить трансфер будущим летом, «шмели» готовы заплатить за Макса требуемые «канарейками» 30 000 000 фунтов стерлингов (около 35 млн евро) этой зимой.



По ходу сезона Ааронс был задействован тренерским штабом «Норвича» в 19 матчах Премьер-лиги.