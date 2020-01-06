«Манчестер Сити» может усилиться 4 новичками
В наступившем году «Ман Сити» ждёт серьезное обновление.
Согласно сведениям «The Telegraph», «небесно-голубые» запланировали покупку четырёх футболистов.
В первую очередь Хосеп Гвардиола хочет укрепить линию обороны. Для этого он намерен пригласить в свою команду Рубена Диаша («Бенфика», стоимость по данным «Transfermarkt»: € 38 млн евро) и Пау Торреса («Вильярреал», 15 млн) — оба центральные защитники.
На позиции левого защитника наставник «горожан» хочет видеть Бена Чилвела («Лестер Сити», 50 млн).
Центр полузащиты может укрепить Сауль Ньигес («Атлетико», 90 млн), который будет призван заменить Давида Сильву. Ранее 34-летний испанец анонсировал свой уход по окончании сезона.
Кроме того, в случае отъезда Лероя Сане в Бундеслигу, где в его услугах нуждается мюнхенская «Бавария», действующий чемпион Англии попытается оформить трансфер Микеля Оярсабаля («Реал Сосьедад», 60 миллионов евро).
За потенциальных новичков руководству «Манчестер Сити» придётся выложить более 250 000 000 евро.
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