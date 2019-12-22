«Валенсия» хочет арендовать Канселу у «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоао Канселу может провести вторую половину сезона в чемпионате Испании, утверждает «AS».



По информации источника, арендовать португальца до лета следующего года хочет «Валенсия». В сезоне 2014/15 Жоау уже выступал в составе «летучих мышей», также на правах арендного соглашения.



Стоит отметить, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не особо рассчитывает на Канселу. В текущем розыгрыше Премьер-лиги 25-летний игрок обороны сыграл всего в шести матчах.



Минувшим летом «Ман Сити» приобрел Жоау Канселу у «Ювентуса». Сумма сделки составила 65 000 000 евро.