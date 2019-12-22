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«Валенсия» хочет арендовать Канселу у «Манчестер Сити»

Дата публикации: Вчера, 23:32 | Категория: Новости футбола

«Валенсия» хочет арендовать Канселу у «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоао Канселу может провести вторую половину сезона в чемпионате Испании, утверждает «AS».

По информации источника, арендовать португальца до лета следующего года хочет «Валенсия». В сезоне 2014/15 Жоау уже выступал в составе «летучих мышей», также на правах арендного соглашения.

Стоит отметить, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не особо рассчитывает на Канселу. В текущем розыгрыше Премьер-лиги 25-летний игрок обороны сыграл всего в шести матчах.

Минувшим летом «Ман Сити» приобрел Жоау Канселу у «Ювентуса». Сумма сделки составила 65 000 000 евро.

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