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«Арсенал» постарается заполучить Мертенса в зимнее трансферное окно

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

«Арсенал» постарается заполучить Мертенса в зимнее трансферное окно

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс понадобился лондонскому «Арсеналу», передаёт «Sky Sports».

По словам источника, «канониры» рассчитывают заполучить 32-летнего бельгийца этой зимой. Летом 2020-го у него истекает контракт с представителем Серии А, поэтому продажа Дриса за 10 000 000 евро — сумма прописана в его соглашении с клубом в качестве отступных, лучший вариант для руководства «Наполи».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «адзурри» пытались продлить форварда сборной Бельгии еще на два сезона, но ему не понравились предложенные условия.

Во всех турнирах текущего сезона на счету Мертенса 21 матч, 9 голов и 4 ассиста.

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