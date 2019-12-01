«МЮ» не планирует увольнять Сульшера, даже если команда не попадёт в топ-6 АПЛ

Руководящий состав «Манчестер Юнайтед» все еще доверяет главному тренеру команды.



Как сообщает «Daily Star», специалист из Норвегии продолжит работу на «Олд Траффорд», даже если по итогам текущей кампании его подопечные финишируют за пределами топ-6 Премьер-лиги.



Ранее сообщалось, что в случае увольнения 46-летнего коуча, «манкунианцы» попытаются заполучить Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино. Оба менеджера сейчас без работы.



Отметим, Сульшер был приглашен в манчестерский клуб в декабре прошлого года. На этой должности он сменил отправленного в отставку Жозе Моуриньо.



После 13 туров в активе у «красных дьяволов» 17 очков и 13 место в турнирной таблице английского первенства.