Ерёменко может вернуться в сборную Финляндии
Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном возвращении в состав национальной команды Романа Ерёменко.
«Никаких переговоров о возвращении Романа не было. Однако, думаю в этом вопросе нет ничего невозможного. Он очень качественный футболист, нет сомнений, что он способен сделать сборную сильнее», - приводит слова наставника «ТАСС».
Напомним, следующим летом сборная Финляндии будет одним из соперников России на ЕВРО-2020.
В последний раз Ерёменко привлекался к играм за сборную в 2016 году. Осенью того же года полузащитник был пойман на употреблении кокаина, после чего УЕФА дисквалифицировал его на два года.
На данный момент 32-летний Роман защищает цвета «Ростова». В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 4 гола и 3 ассиста в 14 встречах.
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