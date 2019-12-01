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Ерёменко может вернуться в сборную Финляндии

Дата публикации: Сегодня, 22:09 | Категория: Новости футбола

Ерёменко может вернуться в сборную Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном возвращении в состав национальной команды Романа Ерёменко.

«Никаких переговоров о возвращении Романа не было. Однако, думаю в этом вопросе нет ничего невозможного. Он очень качественный футболист, нет сомнений, что он способен сделать сборную сильнее», - приводит слова наставника «ТАСС».

Напомним, следующим летом сборная Финляндии будет одним из соперников России на ЕВРО-2020.

В последний раз Ерёменко привлекался к играм за сборную в 2016 году. Осенью того же года полузащитник был пойман на употреблении кокаина, после чего УЕФА дисквалифицировал его на два года.

На данный момент 32-летний Роман защищает цвета «Ростова». В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 4 гола и 3 ассиста в 14 встречах.

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