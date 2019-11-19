Моуриньо официально назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Жозе Моуриньо снова в деле. Сегодня, 20 ноября, португальский специалист вступил в должность главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Данная информация была предоставлена пресс-службой лондонского клуба.



Сообщается, что 56-летний специалист и руководство «Тоттенхэма» заключили трудовой договор рассчитанный до конца сезона 2022/23.



Последним клубом именитого португальца был «Манчестер Юнайтед», ряды которого он покинул в декабре прошлого года.



В последнее время различные источники все чаще сообщали об имеющемся интересе к Моуриньо со стороны больших клубов, в том числе мадридского «Рела» и «Баварии» Мюнхен.



Ранее, 19 ноября, стало известно о том, что руководивший «лилейно-белыми» с 27.05.2014 Маурисио Почеттино подал в отставку.



После 12-ти туров «шпоры» находятся на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.