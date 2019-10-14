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«Арсенал» может укрепить оборону игроком «Атлетика»

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

«Арсенал» может укрепить оборону игроком «Атлетика»

Центральный защитник «Атлетик» (Бильбао) Унаи Нуньес имеет шанс на продолжение карьеры в английской Премьер-лиге.

По информации «Football Insider», скауты лондонского клуба неоднократно посещали поединки басков с участием Нуньеса и воочию наблюдали за действиями талантливого испанца. Теперь, 22-летний футболист является приоритетной целью «канониров» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Унаи отыграл в составе «Атлетика» три поединка.

Ранее британская пресса сообщила о том, что в январе «Арсенал» попытается осуществить переход в свою команду вингера бельгийского «Андерлехта» Джереми Доку.

Также интерес к 17-летнему юноше приписывают другому гранду АПЛ — «Челси».

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