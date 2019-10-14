«Арсенал» может укрепить оборону игроком «Атлетика»
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
Центральный защитник «Атлетик» (Бильбао) Унаи Нуньес имеет шанс на продолжение карьеры в английской Премьер-лиге.
По информации «Football Insider», скауты лондонского клуба неоднократно посещали поединки басков с участием Нуньеса и воочию наблюдали за действиями талантливого испанца. Теперь, 22-летний футболист является приоритетной целью «канониров» в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Унаи отыграл в составе «Атлетика» три поединка.
Ранее британская пресса сообщила о том, что в январе «Арсенал» попытается осуществить переход в свою команду вингера бельгийского «Андерлехта» Джереми Доку.
Также интерес к 17-летнему юноше приписывают другому гранду АПЛ — «Челси».
Похожие новости:
«Реал» намерен купить Руиса у «Наполи»
Хавбек «Наполи» Фабиан Руис уже в ближайшее время может вернуться на родину, передаёт «Marca». По информации издания,...
Хавбек «Наполи» Фабиан Руис уже в ближайшее время может вернуться на родину, передаёт «Marca». По информации издания,...
«Челси» и «Арсенал» наблюдают за вингером «Андерлехта»
Вингер «Андерлехта» Джереми Доку может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По данным «Calciomercato», в ближайшее...
Вингер «Андерлехта» Джереми Доку может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По данным «Calciomercato», в ближайшее...
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Звезда сборной Бразилии Неймар, который на клубном уровне представляет французский «ПСЖ», может сменить прописку уже зимой. Так по...
Звезда сборной Бразилии Неймар, который на клубном уровне представляет французский «ПСЖ», может сменить прописку уже зимой. Так по...
Арсенал контактировал с наставником Атлетика
«Арсенал» (Лондон), по всей видимости, таки готов к расставанию со своим текущим менеджером. Появилась информация (источник —...
«Арсенал» (Лондон), по всей видимости, таки готов к расставанию со своим текущим менеджером. Появилась информация (источник —...
Момо Сиссоко станет игроком«Андерлехта»
Экс-игрок «ПСЖ» Мохаммед Сисскоко уже в ближайшие дни может стать игроком брюссельского «Андерлехта». У 28-летнего опорного...
Экс-игрок «ПСЖ» Мохаммед Сисскоко уже в ближайшие дни может стать игроком брюссельского «Андерлехта». У 28-летнего опорного...