«Реал» надеется, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»

«Королевский клуб» рассчитывает заполучить звездного француза Килиана Мбаппе за год до окончания его контракта с «Пари Сен-Жермен», передает «Marca».



Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен усилить состав своей команды лидером парижан и сборной Франции и для этого он хочет прибегнуть к той же тактике, которую использовал ранее при трансферах Тибо Куртуа и Эдена Азара из «Челси». Оба футболиста были выкуплены за год до истечения соглашения с лондонцами за значительно более низкую стоимость.



Накануне французские СМИ сообщили, что центрфорвард отказался от подписания нового договора с «красно-синими» рассчитанного до 2024 года и зарплатой в 50 млн евро / в год. Его текущий контракт в силе до 30.06.2022. «Реал» планирует предпринять попытку переманить Мбаппе летом 2021 года.



За ситуацией вокруг 20-летнего нападающего следят «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».



По оценке transfermarkt.de, стоимость 7-го номера «ПСЖ» на рынке трансферов составляет порядка 200 000 000 евро.