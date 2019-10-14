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Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуриньо

Дата публикации: Вчера, 23:33 | Категория: Новости футбола

Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуриньо

В лондонском «Тоттенхэм Хотспур» уже в скором времени может произойти перестановка на тренерском мостике.

По данным «Soccerlink», руководство «шпор» ведет переговоры с Жозе Моуриньо и в случае их успешного исхода, именно португальский специалист сменит Маурисио Почеттино.

Под руководством 47-летнего аргентинца «Тоттенхэм» выдал провальный старт сезона в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Помимо этого команда вылетела из Кубка английской лиги.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Моуриньо может возглавить «Лион», позже эту информацию прокомментировал генеральный директор французского клуба Жан-Мишель Оляс. Функционер «львов» сообщил, что клуб действительно был заинтересован в Жозе, но тот ответил отказам, так как уже рассматривает более интересный вариант для продолжения тренерской деятельности.

Последним местом работы 56-летнего коуча был «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

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