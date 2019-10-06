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Спаллетти согласился возглавить «Милан»

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Спаллетти согласился возглавить «Милан»

Экс-рулевой «Зенита», «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти готов возглавить «Милан». Об этом сообщил сайт журналиста «Sky Sport Italia» Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «россонери» и Спаллетти согласовали трехлетний контракт, но есть загвоздка. Стороны не могут его подписать из-за того, что у 60-летнего специалиста уже есть действующий трудовой договор с «Интером», рассчитанный до лета 2021 года.

30 мая Лучано покинул пост главного тренера «чёрно-синих», но руководство команды не стало расторгать с ним контракт, чтобы не выплачивать крупную денежную компенсацию. Таким образом, для того чтобы возглавить тренерский штаб «Милана», Спаллетти нужно сначала уладить вопрос со своим бывшим клубом.

Кроме того, в список потенциальных претендентов на вакантную должность по мнению итальянской прессы входят: Дженнаро Гаттузо, Клаудио Раньери, Стефано Пиоли и Руди Гарсия.

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