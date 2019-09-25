  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев Хави, передает «Daily Mail».

Согласно данным британского таблоида, руководство «блаугранас» рассматривает вариант с возвращением своего бывшего игрока, но теперь уже в качестве наставника команды.

Напомним, на данный момент 39-летний испанец проводит свой первый сезон на тренерском поприще. Он руководит катарским клубом «Аль-Садд», который после четырех туров лидирует в местной Лиге Старз, а также ведет борьбу за трофей в Лиге чемпионов АФК. 1 октября в полуфинале турнира «Аль-Садд» встретится с «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Как утверждает источник, в случае своего назначения, Хави лично намерен уговорить Стерлинга перейти в «Барселону», где впоследствии 24-летний англичанин может стать главной звездой команды.

В этом сезоне Рахим был задействован в восьми матчах «МС», в которых стал автором семи голов и одного ассиста.

Нравится
Похожие новости:
  • «Реал» следит за прогрессом Стерлинга
    «Реал» следит за прогрессом Стерлинга
    Вингер «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии Рахим Стерлинг привлек внимание испанского гранда. Как сообщает издание...
  • «Интер» хочет подписать Жиру или Йовича
    «Интер» хочет подписать Жиру или Йовича
    Миланский «Интернационале» ведет поиски еще одного нападающего, чтобы в случае необходимости Антонио Конте мог ротировать состав в матчах...
  • Депай намерен перейти в «Милан» в январе
    Депай намерен перейти в «Милан» в январе
    Мемфис Депай больше не хочет продолжать карьеру во французском чемпионате. При этом еще совсем недавно футболист заявлял, что горд быть частью...
  • Рубин может уволить Хави Грасию
    Рубин может уволить Хави Грасию
    Х. Грасия, который проводит не самый удачный для себя тренерский сезон в «Рубине», в скором времени может покинуть текущую должность, о...
  • Лукаку является главной трансферной целью Милана
    Лукаку является главной трансферной целью Милана
    За бельгийским центрфорвардом «Эвертона» образовалась целая очередь из клубов-наблюдателей, которые желают выкупить права на Ромелу у...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close