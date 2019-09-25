Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев Хави, передает «Daily Mail».



Согласно данным британского таблоида, руководство «блаугранас» рассматривает вариант с возвращением своего бывшего игрока, но теперь уже в качестве наставника команды.



Напомним, на данный момент 39-летний испанец проводит свой первый сезон на тренерском поприще. Он руководит катарским клубом «Аль-Садд», который после четырех туров лидирует в местной Лиге Старз, а также ведет борьбу за трофей в Лиге чемпионов АФК. 1 октября в полуфинале турнира «Аль-Садд» встретится с «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).



Как утверждает источник, в случае своего назначения, Хави лично намерен уговорить Стерлинга перейти в «Барселону», где впоследствии 24-летний англичанин может стать главной звездой команды.



В этом сезоне Рахим был задействован в восьми матчах «МС», в которых стал автором семи голов и одного ассиста.