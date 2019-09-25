Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев Хави, передает «Daily Mail».
Согласно данным британского таблоида, руководство «блаугранас» рассматривает вариант с возвращением своего бывшего игрока, но теперь уже в качестве наставника команды.
Напомним, на данный момент 39-летний испанец проводит свой первый сезон на тренерском поприще. Он руководит катарским клубом «Аль-Садд», который после четырех туров лидирует в местной Лиге Старз, а также ведет борьбу за трофей в Лиге чемпионов АФК. 1 октября в полуфинале турнира «Аль-Садд» встретится с «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
Как утверждает источник, в случае своего назначения, Хави лично намерен уговорить Стерлинга перейти в «Барселону», где впоследствии 24-летний англичанин может стать главной звездой команды.
В этом сезоне Рахим был задействован в восьми матчах «МС», в которых стал автором семи голов и одного ассиста.
Похожие новости:
Вингер «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии Рахим Стерлинг привлек внимание испанского гранда. Как сообщает издание...
Миланский «Интернационале» ведет поиски еще одного нападающего, чтобы в случае необходимости Антонио Конте мог ротировать состав в матчах...
Мемфис Депай больше не хочет продолжать карьеру во французском чемпионате. При этом еще совсем недавно футболист заявлял, что горд быть частью...
Х. Грасия, который проводит не самый удачный для себя тренерский сезон в «Рубине», в скором времени может покинуть текущую должность, о...
За бельгийским центрфорвардом «Эвертона» образовалась целая очередь из клубов-наблюдателей, которые желают выкупить права на Ромелу у...