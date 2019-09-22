«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ауару

«Небесно-голубые» все еще заинтересованы в подписании полузащитника «Лиона».



Как сообщает «L’Equipe», «Ман Сити» вновь вернулся к идее трансфера 21-летнего Хуссема Ауара, которого английский клуб мог заполучить еще прошедшим летом.



Скауты «горожан» отслеживают выступления талантливого хавбека. Ожидается, что во время зимнего трансферного окна «МС» все же выкупит его контракта у «Лиона».



По оценке «Transfermarkt», текущая стоимость француза на трансферном рынке составляет 45 000 000 евро.



В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Ауар отыграл за «ткачей» в пяти матчах, отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.