  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Понедельник 23 сентября

21:30  cleag Вольфсбург – Хоффенхайм
Свернуть список трансляций

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ауару

Дата публикации: Вчера, 23:24 | Категория: Новости футбола

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ауару

«Небесно-голубые» все еще заинтересованы в подписании полузащитника «Лиона».

Как сообщает «L’Equipe», «Ман Сити» вновь вернулся к идее трансфера 21-летнего Хуссема Ауара, которого английский клуб мог заполучить еще прошедшим летом.

Скауты «горожан» отслеживают выступления талантливого хавбека. Ожидается, что во время зимнего трансферного окна «МС» все же выкупит его контракта у «Лиона».

По оценке «Transfermarkt», текущая стоимость француза на трансферном рынке составляет 45 000 000 евро.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Ауар отыграл за «ткачей» в пяти матчах, отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Нравится
Похожие новости:
  • «Ливерпуль» вслед за «Реалом» и «Барселоной» заинтересовался Фабианом Руисо ...
    «Ливерпуль» вслед за «Реалом» и «Барселоной» заинтересовался Фабианом Руисо ...
    Хавбек «Наполи» пользуется спросом на трансферном рынке. Так по данным «Daily Mail», зимой за Фабиана Руиса будут бороться...
  • «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Боруссия» Д поборются за Матича
    «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Боруссия» Д поборются за Матича
    Три клуба итальянской Серии А, а также один представитель Бундеслиги проявляют интерес к опорному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и...
  • «МЮ» готов обменять Погба в «Реал» на Крооса
    «МЮ» готов обменять Погба в «Реал» на Крооса
    Поль Погба может стать игроком «Манчестер Юнайтед» уже в январе следующего года, передает «El Chiringuito». ...
  • «Манчестер Сити» интересуется 19-летним норвежским игроком
    «Манчестер Сити» интересуется 19-летним норвежским игроком
    Английский гранд следит за прогрессом молодого полузащитника «Буде/Глимт» Хакона Эвжена. По информации британского таблоида «The...
  • Вест Хэм летом попробует купить Яя Туре
    Вест Хэм летом попробует купить Яя Туре
    В межсезонье лондонский клуб намерен усилить среднюю линию пригласив в свою команду опытного центрального полузащитника Горожан Яя Туре, сообщает...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close