«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ауару
Дата публикации: Вчера, 23:24 | Категория: Новости футбола
«Небесно-голубые» все еще заинтересованы в подписании полузащитника «Лиона».
Как сообщает «L’Equipe», «Ман Сити» вновь вернулся к идее трансфера 21-летнего Хуссема Ауара, которого английский клуб мог заполучить еще прошедшим летом.
Скауты «горожан» отслеживают выступления талантливого хавбека. Ожидается, что во время зимнего трансферного окна «МС» все же выкупит его контракта у «Лиона».
По оценке «Transfermarkt», текущая стоимость француза на трансферном рынке составляет 45 000 000 евро.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Ауар отыграл за «ткачей» в пяти матчах, отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.
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