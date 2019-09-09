Венгер станет техническим директором ФИФА
В недавнем прошлом тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер получит назначение на должность технического директора в FIFA.
По данным «New York Times», на своем новом посту именитый специалист будет давать советы по улучшению тренерских стандартов во всем мире, а также следить за другими аспектами, которые так или иначе влияют на ход игры.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола намерена пополнить свои управленческие кадры известными в мире футбола личностями, так как недавно организацию покинули Звонимир Бобан и Марко ван Бастен.
Напомним, с 2018 года 69-летний Венгер находится без работы. Его последним клубом, который он тренировал на протяжении последних 22 лет был «Арсенал» (Лондон). По слухам интерес к освободившемуся коучу проявляли «Бавария» и «Милан», но француз решил поставить на паузу свою тренерскую деятельность.
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