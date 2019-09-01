«Спортинг» отправил в отставку главного тренера
Руководство лиссабонского «Спортинга» отправило в отставку главного тренера команды Марселя Кайзера. Временно руководить штабом и игроками будет Леонел Понтеш, который ранее возглавлял молодёжку «львов».
Как сообщает «EFE», голландский специалист был освобожден от занимаемой им должности в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем сезоне. В четырех матчах «зелено-белые» смогли набрать всего семь баллов (5 место в таблице).
В матче за Суперкубок лиссабонцы потерпели разгромное поражение от «Бенфики» (0:5). Последней каплей стал субботний поединок с «Риу Аве», в котором его подопечные на своем поле уступили со счетом 2:3 и лишились первой строчки в турнирной таблице.
Отметим, в сезоне 2018/19 под управлением 50-летнего Кайзера «Спортинг» завоевал Кубок Португалии, а также Кубок лиги.
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