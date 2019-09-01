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«Ростов»: сотрудникам клуба запретили доступ на «Ростов Арену»

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

«Ростов»: сотрудникам клуба запретили доступ на «Ростов Арену»

У сотрудников ФК «Ростов» нет доступа на стадион, о чем заявил пиар-директор «жёлто-синих» Денис Шатько.

«Странная ситуация, когда мы получили предложение от «Спорт-Ин» о расторжении арендного соглашения, у клуба не было никаких задолженностей. Информация которую опубликовала компания - не соответствует действительности.

15 сентября игра с «Ахматом», но на данный момент вообще не ясно, где пройдет этот матч. Сотрудники нашего клуба даже не могут попасть на «Ростов Арену», так как пропуски и аккредитации аннулированы», - рассказал Штанько «РИА Новости».

Ранее пресс-служба «Спорт-Ин» сообщила о том, что к середине августа у «Ростова» образовалась задолженность за матчи сезона 2018/19, а также клуб не оплатил аренду стадиона на матчи текущего сезона.

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