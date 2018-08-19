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Навас близок к переходу в "ПСЖ"

Дата публикации: Вчера, 23:07 | Категория: Новости футбола

Навас близок к переходу в ПСЖ

Костариканский вратарь скорее всего покинет Мадрид в летнее трансферное окно.

Мадридский "Реал" пошел на встречу своему киперу после того, как он попросил руководство отпустить его в другой клуб, сообщает Marca.

Кейлор Навас решился на такой шаг, так как его не устраивает роль второго номера. Уже известно, что место в старте в новом сезоне Зидан доверил Тибо Куртуа.

По данным источника, главным претендентом на 32-летнего вратаря "сливочных" считается "Пари Сен-Жермен", который переключился на опытного футболиста после неудачи в переговорах по Джанлуиджи Доннаруме.

За "Реал" многоопытный Навас выступает с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и пропустил столько же голов.

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