Навас близок к переходу в "ПСЖ"

Костариканский вратарь скорее всего покинет Мадрид в летнее трансферное окно.



Мадридский "Реал" пошел на встречу своему киперу после того, как он попросил руководство отпустить его в другой клуб, сообщает Marca.



Кейлор Навас решился на такой шаг, так как его не устраивает роль второго номера. Уже известно, что место в старте в новом сезоне Зидан доверил Тибо Куртуа.



По данным источника, главным претендентом на 32-летнего вратаря "сливочных" считается "Пари Сен-Жермен", который переключился на опытного футболиста после неудачи в переговорах по Джанлуиджи Доннаруме.



За "Реал" многоопытный Навас выступает с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и пропустил столько же голов.