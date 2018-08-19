"Наполи" заинтересовался Чаловым

Форвард московского ПФК ЦСКА и молодежной сборной России Фёдор Чалов "на карандаше" у скаутов большого европейского клуба.



Как стало известно Offside Squad, за прогрессом российского футболиста пристально следят в "Наполи". "Партенопейцы" заняты поиском перспективного нападающего и Чалов входит в список потенциальных новичков. Однако пока итальянский клуб не делал запрос ЦСКА о трансфере Чалова.



Этим летом Фёдор мог перебраться в английскую Премьер-лигу. У руководства "армейцев" было предложение от "Кристал Пэлас", но сделка не состоялась.



Еще раньше интерес к 21-летнему бомбардиру приписывали ряду европейских клубов: "Тоттенхэму", "Арсеналу", "Севилье", "Валенсии", "Лацио" и "Монако".



В нынешнем сезоне (сыграно 6 туров) на счету Чалова два гола и ассист. В сезоне 2018/19 игрок "красно-синих" стал лучшим бомбардиром национального первенства с 15 забитыми мячами в активе.