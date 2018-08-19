Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны пунктом в новых контрактах
Футболисты "МЮ" возмущены политикой руководства клуба, относительно заработной платы.
Накануне как сообщает The Sun, боссы "красных дьяволов" уведомили всех игроков команды о том, что если по итогам сезона их коллектив не займет место позволяющее сыграть в будущем сезоне в Лиге чемпионов, то их зарплата будет сокращена на 25%.
Таким образом, владельцы "Манчестер Юнайтед" намерены мотивировать команду, выкладываться на поле на полную катушку. Они хотят чтобы каждый игрок приносил пользу и тем самым отрабатывал вложенные в его трансфер деньги.
Также британский таблоид отметил, что в дальнейшем при заключении новых контрактов, этот пункт будет включен во все соглашения.
Напомним, в минувшем сезоне АПЛ подопечные Уле-Гуннара Сульшера заняли шестое место.
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