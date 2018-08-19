  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны пунктом в новых контрактах

Дата публикации: Вчера, 23:02 | Категория: Новости футбола

Игроки

Футболисты "МЮ" возмущены политикой руководства клуба, относительно заработной платы.

Накануне как сообщает The Sun, боссы "красных дьяволов" уведомили всех игроков команды о том, что если по итогам сезона их коллектив не займет место позволяющее сыграть в будущем сезоне в Лиге чемпионов, то их зарплата будет сокращена на 25%.

Таким образом, владельцы "Манчестер Юнайтед" намерены мотивировать команду, выкладываться на поле на полную катушку. Они хотят чтобы каждый игрок приносил пользу и тем самым отрабатывал вложенные в его трансфер деньги.

Также британский таблоид отметил, что в дальнейшем при заключении новых контрактов, этот пункт будет включен во все соглашения.

Напомним, в минувшем сезоне АПЛ подопечные Уле-Гуннара Сульшера заняли шестое место.

Нравится
Похожие новости:
  • Мхитарян в шаге от Манчестер Юнайтед
    Мхитарян в шаге от Манчестер Юнайтед
    Генрих Мхитарян, на клубном уровне представляющий «Боруссию» из Дортмунда, вскоре может сменить клубную прописку. По данным Sky...
  • Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 31.10.2015
    Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 31.10.2015
    Футбол | Чемпионат Англии 2015/16 | Премьер Лига | 11-й тур  Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Кристал Пэлас - Манчестер...
  • «Ювентус» не готов вкладывать большие деньги в новых игроков
    «Ювентус» не готов вкладывать большие деньги в новых игроков
    Туринцы не собираются удивлять болельщиков громкими трансферами этим летом. Ещё совсем недавно объявлялось, что Антонио Конте попросил руководство...
  • «МЮ»: Решения по трансферам будет принимать тренер
    «МЮ»: Решения по трансферам будет принимать тренер
    Новый тренер Манкунианцев будет единолично принимать все решения на счёт будущих трансферов команды. Должность тренера «Манчестер Юнайтед» скорее...
  • Владельцы «МЮ» уволили Дэвида Мойеса
    Владельцы «МЮ» уволили Дэвида Мойеса
    Малкольм Глейзер и его семья, владеющие английским "Манчестер Юнайтед", приняли не простое решение уволить протеже Алекса Фергюсона на посту тренера...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close