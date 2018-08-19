Футболист которого хотел Кононов отказался переходить в "Спартак"

Хавбек "Ниццы" Адриан Тамез решил отказаться от возможности поиграть за один из ведущих клубов России — московский "Спартак", передает RMC Sport.



После паузы взятой футболистом в ходе очередных переговоров, его агент вышел на "красно-белых" и сообщил, что Тамез не примет их предложение.



В качестве причины срыва сделки источник назвал нежелание 25-летнего полузащитника выступать в лиге, которая не входит в список топ-5 лиг Европы.



В подписании Адриана был заинтересован лично наставник "Спартака" Олег Кононов.



Напомним, ранее стало известно, что "Спартак" готов заплатить "Ницце" 9 000 000 евро в качестве отступных, а самому игроку предложить долгосрочный контракт с окладом в 2 миллиона евро в год.