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Футболист которого хотел Кононов отказался переходить в "Спартак"

Дата публикации: Вчера, 22:59 | Категория: Новости футбола

Футболист которого хотел Кононов отказался переходить в Спартак

Хавбек "Ниццы" Адриан Тамез решил отказаться от возможности поиграть за один из ведущих клубов России — московский "Спартак", передает RMC Sport.

После паузы взятой футболистом в ходе очередных переговоров, его агент вышел на "красно-белых" и сообщил, что Тамез не примет их предложение.

В качестве причины срыва сделки источник назвал нежелание 25-летнего полузащитника выступать в лиге, которая не входит в список топ-5 лиг Европы.

В подписании Адриана был заинтересован лично наставник "Спартака" Олег Кононов.

Напомним, ранее стало известно, что "Спартак" готов заплатить "Ницце" 9 000 000 евро в качестве отступных, а самому игроку предложить долгосрочный контракт с окладом в 2 миллиона евро в год.

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