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РФС запретил "Ростову" регистрировать новичков

Дата публикации: Сегодня, 05:34 | Категория: Новости футбола

РФС запретил Ростову регистрировать новичков

Российский футбольный союз наложил санкции на ростовский клуб.

Причиной таких действий послужило то, что ранее руководители "Ростова" проигнорировали решение палаты по разрешению споров, куда поступило заявление экс-наставника команды.

Напомним, 28 июня РФС обязал "жёлто-синих" погасить задолженность по зарплате перед бывшим тренерским штабом: Курбаном Бердыевым и его помощниками, Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой.

В связи с неисполнением решения палаты, дончанам запрещено регистрировать новых футболистов до тех пор, пока тренеры не получат причитающиеся им денежные средства.

66-летний Курбан Бердыев работал с ростовчанами с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда стала обладателем серебряных медалей чемпионата России 2015/2016, а так же получила возможность сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

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