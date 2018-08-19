"Монако" объявил о переходе Слимани из "Лестера"
На старте нового сезона "Монако" усилился нападающим английского "Лестер Сити" Исламом Слимани.
Из условий сделки известно, что алжирский исполнитель присоединился к команде Леонарду Жардима на правах годичной аренды. Стоит отметить, что в договоре есть пункт о последующем выкупе прав.
"Счастлив оказаться в "Монако". Это славный клуб со своей историей. Надеюсь, нам удастся вернуться на вершину и вновь бороться за медали в местной лиге и еврокубках. Во всяком случае, лично я буду делать все для достижения этих целей", - поведал Слимани.
Прошлый сезон 31-летний форвард отыграл в аренде за турецкий "Фенербахче". Всего на его счету в рамках Суперлиги 15 матчей (1255 минут), в которых он записал на свой счет лишь один забитый мяч.
Его трансфер в "Лестер" за 30,5 миллионов евро состоялся в 2016 году.
Также стоит упомянуть, что новичок "монегасков" является действующим игроком сборной Алжира. В 2019-м в составе национальной команды он стал обладателем Кубка африканских наций.
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