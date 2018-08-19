Хавбек "Зенита" Краневиттер заинтересовал "Болонью"
Дата публикации: Сегодня, 05:33 | Категория: Новости футбола
Матиас Краневиттер желающий покинуть клуб с берегов Невы, имеет высокие шансы, чтобы продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Следующим клубом аргентинского полузащитника может стать "Болонья". Так по данным источника, уже до конца текущей недели "красно-синие" должны сделать предложение "Зениту" по трансферу 26-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что Матиас находится в списоке потенциальных новичков у "Дженоа" и "Галатасарая".
Состав "сине-бело-голубых" Краневиттер пополнил в 2017 году. За его переезд в РПЛ мадридский "Атлетико" получил около 8 000 000 евро. Контракт хавбека действует до середины 2021 года.
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