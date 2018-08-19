СМИ: "Барселона" заказала футболки с фамилией Неймара для презентации игрока
Согласно информации, прозвучавшей в эфире самой крупной радиостанции Каталонии RAC1, Неймар близок к возвращению на "Камп Ноу".
В сообщении было сказано, что "ПСЖ" и "Барселона" практически согласовали трансфер бразильца, однако утверждать о полной договоренности между сторонами пока рано, так как официальных комментариев пока не поступало.
В тоже время источнику стало известно, что "блаугранас" уже заказали партию футболок с фамилией Неймара, а сам 27-летний нападающий записал видеоролик, в котором обратился к фанатам каталонского клуба. Данная запись будет продемонстрирована на презентации футболиста.
Напомним, Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. Летом 17-го он отправился в "Пари Сен-Жермен". Эта сделка стала рекордной, каталонцы получили 222 000 000 евро.
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