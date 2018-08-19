  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

СМИ: "Барселона" заказала футболки с фамилией Неймара для презентации игрока

Дата публикации: Сегодня, 05:33 | Категория: Новости футбола

СМИ: Барселона заказала футболки с фамилией Неймара для презентации игрока

Согласно информации, прозвучавшей в эфире самой крупной радиостанции Каталонии RAC1, Неймар близок к возвращению на "Камп Ноу".

В сообщении было сказано, что "ПСЖ" и "Барселона" практически согласовали трансфер бразильца, однако утверждать о полной договоренности между сторонами пока рано, так как официальных комментариев пока не поступало.

В тоже время источнику стало известно, что "блаугранас" уже заказали партию футболок с фамилией Неймара, а сам 27-летний нападающий записал видеоролик, в котором обратился к фанатам каталонского клуба. Данная запись будет продемонстрирована на презентации футболиста.

Напомним, Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. Летом 17-го он отправился в "Пари Сен-Жермен". Эта сделка стала рекордной, каталонцы получили 222 000 000 евро.

Нравится
Похожие новости:
  • Мбаппе не приветствует уход Неймара из ПСЖ
    Мбаппе не приветствует уход Неймара из ПСЖ
       Лидер атак «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил надежду, что его партнер Неймар не уйдет из парижского клуба этим летом....
  • Барселона готова платить за Неймара не больше 170 млн евро
    Барселона готова платить за Неймара не больше 170 млн евро
       Боссы «Барселоны» готовы выложить за форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше чем 170 000 000 евро. Об этом...
  • «Барселона» получила деньги от «ПСЖ» за Неймара
    «Барселона» получила деньги от «ПСЖ» за Неймара
    Неймар Испанский клуб сообщил о получении ими 222 000 000 евро за переход бразильского форварда Неймара. Как сообщают зарубежные футбольные...
  • Барселона раздумывает над продажей Неймара
    Барселона раздумывает над продажей Неймара
    Летом 2017-го года нападающий «Барсы» Неймар может уйти из стана действующего чемпиона Испании. По информации испанского издания Don...
  • Барселона повысит зарплату Неймара до 15 млн евро в год
    Барселона повысит зарплату Неймара до 15 млн евро в год
    Голеадор «Барсы» Неймар пришел к соглашению с клубом касательно подписания нового договора, информирует «Marca». Газета...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close