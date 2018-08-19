"Динамо" заинтересовано в услугах вратаря "Ромы"

Вратарь "Ромы" Ольсен может продолжить свои выступления в чемпионате России.



По информации известного журналиста Николы Скиры, шведский голкипер привлек внимание московского "Динамо". Итальянский клуб готов выслушать предложение "бело-голубых".



В это трансферное окно руководство "волков" по просьбе нового главного тренера Пауло Фонсеки, приобрело у "Бетиса" 24-летнего Пау Лопеса. В свою очередь Робин выразил желание подыскать себе новую команду, где на него будут рассчитывать как на игрока основы.



Большую часть карьеры 29-летний страж ворот провел у себя на родине (с 2007 по 2015), где его последним клубом был "Мальмё". После этого был греческий ПАОК. В 2016-м шведа арендовал "Копенгаген", где он сумел себя проявить и был вознагражден подписанием полноценного контракта. Прошлым летом состоялся его трансфер в "Рому". В составе итальянского клуба Ольсен заменил ушедшего в "Ливерпуль" Алисона Бекера.



Во всех турнирах сезона 2018/2019 провел 35 поединков, в 7-ми из которых отстоял на ноль. Пропустил 58 мячей.