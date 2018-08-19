Опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей
Сегодня утром, 20 августа, в сети появилась информация о том, что два летних трансфера Алексея Сутормина, сначала из "Оренбурга" в "Рубин", а затем оттуда в "Зенит", обошлись каждому из клубов всего в 50 тысяч рублей. Источник спортивный журналист Василий Конов.
Многие сочли это за "утку", ведь в такое сложно поверить, когда тот же известный портал transfermarkt.de оценивал 25-летнего футболиста в 3 500 000 евро (~260 миллионов рублей). Да и все российские СМИ трубили, что казанцы заплатили за Алексея два миллиона евро. Но, как оказалось в нашем футболе может быть все что угодно.
Позже в распоряжении редакции электронной газеты "Бизнес Online" появился скан одного очень интересного документа. Письмо, автором которого является Рустем Сайманов (гендир "Рубина"), а адресовано оно Андрею Шарохину – руководителю астраханского «Волгаря» о солидарных выплатах клубу за период с 2015 по 2017, тогда Сутормин являлся игроком астраханцев.
В письме указана точная сумма компенсации, которую получил "Оренбург" за переход полузащитника в "Рубин" - 50 000 руб. Издание утверждает, что такой же документ есть у казанского руководства, только отправителем на этот раз является "Зенит", сумма выплаты аналогична - снова 50 тыс рублей.
"Рубин" отказался от любых комментариев на данную тему. Логика ясна: объяснять "мутную" схему в которую втянуты еще два клуба, должен "Зенит".
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