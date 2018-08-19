Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Во вторник, 20 августа, главный тренер сборной России С. С. Черчесов удостоился национальной награды от Российского футбольного союза.



Из рук первого вице-президента РФС Никиты Симоняна и Александра Мирзояна, занимающего пост советника президента футбольного союза, 55-летний специалист получил награду в форме золотого мяча, с надписью "За вклад в развитие футбола".



Напомним, российскую дружину Черчесов возглавляет с августа 2016-го. Под его руководством национальная команда сумела достич лучшего результата в своей в постсоветской истории участия на Чемпионатах мира по футболу - четвертьфинальная стадия. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии.



После мирового первенства, проходившего в России, Станислав Саламович был в числе номинантов на премию "Лучшему тренеру года по версии FIFA".



27 июля 2018 года РФС уведомил общественность о продолжении сотрудничества с Черчесовым по схеме "2+2".