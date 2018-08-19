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Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Дата публикации: Сегодня, 22:03 | Категория: Новости футбола

Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Во вторник, 20 августа, главный тренер сборной России С. С. Черчесов удостоился национальной награды от Российского футбольного союза.

Из рук первого вице-президента РФС Никиты Симоняна и Александра Мирзояна, занимающего пост советника президента футбольного союза, 55-летний специалист получил награду в форме золотого мяча, с надписью "За вклад в развитие футбола".

Напомним, российскую дружину Черчесов возглавляет с августа 2016-го. Под его руководством национальная команда сумела достич лучшего результата в своей в постсоветской истории участия на Чемпионатах мира по футболу - четвертьфинальная стадия. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии.

После мирового первенства, проходившего в России, Станислав Саламович был в числе номинантов на премию "Лучшему тренеру года по версии FIFA".

27 июля 2018 года РФС уведомил общественность о продолжении сотрудничества с Черчесовым по схеме "2+2".

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