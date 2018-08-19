  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 20 августа

22:00  cleag АПОЭЛ – Аякс 22:00  cleag ЛАСК – Брюгге 22:00  cleag Клуж – Славия
Свернуть список трансляций

Источник: 20 августа Тамез пройдет медосмотр для "Спартака"

Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола

Источник: 20 августа Тамез пройдет медосмотр для Спартака

Московский "Спартак" продолжает активничать на трансферном рынке.

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян, также известный как один из главных инсайдеров в российском футболе, поделился в телеграм-канале информацией, о скором появлении в стане "красно-белых" очередного новичка.

"Уже завтра (20 августа) хавбек "Ниццы" Адриан Тамез в одной из местных клиник будет проходить медобследование для московского "Спартака". 21 или 22 числа он должен прилететь в Россию".

Ранее в СМИ фигурировала сумма потенциальной сделки — 9 000 000 евро.

В сезоне 18/19 25-летний опорный полузащитник был задействован в 40 матчах. В них он сумел отметиться пятью голевыми передачами. В недавно стартовавшем розыгрыше Лиги 1, прошло 2 тура, выходил на поле в стартовом составе и провел 180 минут без результативных действий.

Нравится
Похожие новости:
  • Фенербахче интересуется Ромуло
    Фенербахче интересуется Ромуло
    Полузащитник «Спартака» Ромуло попал на карандаш скаутов «Фенербахче». Информация об этом появилась на портале fotospor.com. ...
  • Бердыев потребовал у Спартака бюджет не менее 100 млн евро
    Бердыев потребовал у Спартака бюджет не менее 100 млн евро
    На грядущие 2 сезона К. Бердыев, который вот-вот должен быть назначен наставником «Спартака», запросил бюджет в размере 100 000 000 евро,...
  • Арустамян рассказал о серьезном предложении Спартака по Кокорину
    Арустамян рассказал о серьезном предложении Спартака по Кокорину
    Нобель Арустамян, известный российский комментатор поведал, что боссы «Спартака» готовы обратиться в «Динамо М» с солидным...
  • «Спартак» подтвердил подписание Промеса
    «Спартак» подтвердил подписание Промеса
    Ряды московского «Спартака» пополнил полузащитник Квинси Промес, ранее выступавший в чемпионате Нидерландов за «Твенте». Данная информация была...
  • РФС отклонил протест московского «Спартака»
    РФС отклонил протест московского «Спартака»
    Стало известно, что матч 16-го тура Чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом», проведение которого запланировано на 10...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close