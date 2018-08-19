Источник: 20 августа Тамез пройдет медосмотр для "Спартака"
Московский "Спартак" продолжает активничать на трансферном рынке.
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян, также известный как один из главных инсайдеров в российском футболе, поделился в телеграм-канале информацией, о скором появлении в стане "красно-белых" очередного новичка.
"Уже завтра (20 августа) хавбек "Ниццы" Адриан Тамез в одной из местных клиник будет проходить медобследование для московского "Спартака". 21 или 22 числа он должен прилететь в Россию".
Ранее в СМИ фигурировала сумма потенциальной сделки — 9 000 000 евро.
В сезоне 18/19 25-летний опорный полузащитник был задействован в 40 матчах. В них он сумел отметиться пятью голевыми передачами. В недавно стартовавшем розыгрыше Лиги 1, прошло 2 тура, выходил на поле в стартовом составе и провел 180 минут без результативных действий.
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