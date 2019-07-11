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Барселону пополнил Кукурелья

Дата публикации: Вчера, 22:24 | Категория: Новости футбола

Барселону пополнил Кукурелья

    Каталонский клуб пополнился защитником Марком Кукурелья, который является воспитанником «сине-гранатовых». Об этом сказано в сообщении на официальном ресурсе «Эйбара», за который ранее выступал 20-летний исполнитель.

    Отметим, что каталонцы задействовали опцию выкупа Кукурельи за 4 000 000 евро. В прошлом сезоне футболист выступал за «Эйбар» в качестве арендованного игрока.

    До этого в прессе появлялись данные о том, что «Барселона» собирается принять решение относительно будущего Марка Кукурельи – вернуть в клуб и задействовать его как сменщика Хорди Альбы или выставить на трансфер и привлечь дополнительные денежные средства в бюджет клуба.

    За минувший сезон Марк Кукурелья принял участие в 31 поединке в рамках испанского национального первенства. На его счету один результативный удар и два голевых паса.

 

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