Барселону пополнил Кукурелья

Каталонский клуб пополнился защитником Марком Кукурелья, который является воспитанником «сине-гранатовых». Об этом сказано в сообщении на официальном ресурсе «Эйбара», за который ранее выступал 20-летний исполнитель.

Отметим, что каталонцы задействовали опцию выкупа Кукурельи за 4 000 000 евро. В прошлом сезоне футболист выступал за «Эйбар» в качестве арендованного игрока.

До этого в прессе появлялись данные о том, что «Барселона» собирается принять решение относительно будущего Марка Кукурельи – вернуть в клуб и задействовать его как сменщика Хорди Альбы или выставить на трансфер и привлечь дополнительные денежные средства в бюджет клуба.

За минувший сезон Марк Кукурелья принял участие в 31 поединке в рамках испанского национального первенства. На его счету один результативный удар и два голевых паса.