МЮ намерен усилиться Бруну Фернандешем

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность покупки хавбека «Спортинга» (Лиссабон) Бруну Фернандеша. Такие данные передают британские издания.

Уточняется, что «манкунианцы» собираются предложить клубу из Португалии за 24-летнего исполнителя порядка 50 000 000 фунтов стерлингов (55 000 000 евро). По имеющимся данным, предложение будет отправлено на протяжении ближайших нескольких недель.

Однако, боссы «Спортинга» не приветствуют возможное расставание с Фернандешем за указанную сумму выше. В этой связи, лиссабонский клуб будет требовать побольше денег – порядка 70 000 000 евро.

Добавим, что Бруну Фернандеш – воспитанник «Боавишты. За прошлый сезон он был задействован в 33 поединках в рамках португальского первенства, оформил 20 результативных ударов. Контракт между футболистом и клубом заключен до конца сезона 2022/23 гг.