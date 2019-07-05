Лукаку хочет в Интер

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку изъявил желание покинуть стан «красных дъяволов» текущим летом. Такие данные приводят британские СМИ.

26-летний нападающий сообщил боссам «манкунианцев» о том, что хочет уйти в этот летний трансферный период. Уточняется, что бельгийский исполнитель заинтересован в переходе в миланский «Интер». Добавим, что этот клуб уже на протяжении длительного периода занимается наблюдением за ним.

Ранее публиковались сведения о том, что в числе претендентов на Лукаку еще два клуба из Италии – «Ювентус» и «Наполи». Тогда же сообщалось о том, что «МЮ» готов продать форварда за 75 000 000 фунтов стерлингов.

В сезоне 2018/19 Ромелу Лукаку 32 раза выходил на футбольное поле в рамках АПЛ, отметился 12 голами. Срок договора игрока о сотрудничестве с клубом завершится в конце июня 2022 года.