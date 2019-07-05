Ювентус продолжает борьбу за де Лигта

Боссы «Ювентуса» продолжают переговорный процесс с «Аяксом» относительно оформления перехода в свой стан Маттейса де Лигта. Об этом пишет ряд нидерландских источников.

Уточняется, что «Старая синьора» отправила амстердамскому клубу более улучшенное предложение по трансферу 19-летнего исполнителя, а именно 67 000 000 евро. «Ювентус» желает как можно скорее оформить переход, чтобы фулбэк уже не отправлялся на подготовительные сборы с «Аяксом».

До этого появлялись данные, что «бьянконери» предложили за футболиста 50 000 000 евро без учета бонусов. В свою очередь, нидерландский клуб настаивал улучшить предложение до 75 000 000 евро.

Добавим, что футбольные издания ранее публиковали информацию, согласно которой в услугах молодого игрока заинтересованы такие топ-клубы, как «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».