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Ювентус продолжает борьбу за де Лигта

Дата публикации: Вчера, 19:33 | Категория: Новости футбола

Ювентус продолжает борьбу за де Лигта

   Боссы «Ювентуса» продолжают переговорный процесс с «Аяксом» относительно оформления перехода в свой стан Маттейса де Лигта. Об этом пишет ряд нидерландских источников.

   Уточняется, что «Старая синьора» отправила амстердамскому клубу более улучшенное предложение по трансферу 19-летнего исполнителя, а именно 67 000 000 евро. «Ювентус» желает как можно скорее оформить переход, чтобы фулбэк уже не отправлялся на подготовительные сборы с «Аяксом».

   До этого появлялись данные, что «бьянконери» предложили за футболиста 50 000 000 евро без учета бонусов. В свою очередь, нидерландский клуб настаивал улучшить предложение до 75 000 000 евро.

   Добавим, что футбольные издания ранее публиковали информацию, согласно которой в услугах молодого игрока заинтересованы такие топ-клубы, как «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

 

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