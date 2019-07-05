Ливерпуль готов к покупке Асенсио

Руководство «Ливерпуля» готовится к отправке предложения по приобретению полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом пишут британские издания.

Источник информирует, что «мерсисайдцы» намерены усилить полузащиту, купив именно этого исполнителя «сливочных». Ожидается, что за Асенсио будет уплачено 75 000 000 евро. Главный наставник «красных» Юрген Клопп видит в нем конкурента для Мохаммеда Салаха.

Но в то же время, коуч «Реала» Зинедин Зидан не приветствует расставание с Асенсио. Боссы «королевского» клуба могут пойти на сделку, при включении в нее Садио Мане.

Марко Асенсио выступает за «Реал» с середины 2015 года. Тогда игрок был приобретен у «Мальорки» за 3 500 000 евро. В прошедшем сезоне он принял участие в 44 матчах, оформил шесть голов и сделал семь ассистов. Контракт с мадридцами заключен до конца сезона 2022/23 гг.