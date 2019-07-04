Сульшер: у МЮ нет необходимости продавать футболистов

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу имеющихся в ряде футбольных СМИ слухов о вероятном уходе из стана «красных дъяволов» 26-летнего французского хавбека Поля Погба.

«У нас нет необходимости расставаться с игроками. Мы не получали никаких предложений по нашим исполнителям. Погба никогда не демонстрировал отстранение от команды и всегда отдавался на поле во благо «МЮ». Это профессионал, который обладает золотым сердцем», - подчеркнул норвежский специалист.

Напомним, ранее ряд источников публиковали информацию, по которой Погба близок к уходу этим летом в мадридский «Реал» либо туринский «Ювентус».

В прошлом сезоне на счету француза 35 сыгранных матчей в АПЛ, 13 голов и девять точных передач. Его срок соглашения о работе с «манкунианцами» рассчитан до середины 2021 года.