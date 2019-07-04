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Малком интересен Эвертону

Дата публикации: Вчера, 18:19 | Категория: Новости футбола

Малком интересен Эвертону

   Форвард «Барселоны» Малком оказался на прицеле у руководства английского «Эвертона». Такие данные приводят французские футбольные издания.

   Уточняется, что «ириски» на сегодня находятся в активном поиске лидера атак. На приобретении 22-летнего Малкома в нынешнее окно трансферов заинтересован главный наставник «Эвертона» Марку Силва.

   Руководство английского клуба готово отправить предложение каталонскому клубу по покупке игрока за 35 000 000 евро.

   В минувшем сезоне 2018/19 бразильский исполнитель 24 раза был задействован в играх «блаугранос», забил четыре мяча, сделал две результативные передачи.

   Напомним, что в СМИ регулярно появляются данные о вероятном уходе Малкома из «Барсы». Так, ранее появлялись сведения о том, что футболист близок к уходу в «Сент-Этьен». Сообщалось, что французский клуб заинтересован в аренде нападающего каталонцев.

 

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